Сеул, , 13:37 — REGNUM 24 июня заместитель главы МИД Южной Кореи Ким Гон принял участие в заседании старших должностных лиц Восточноазиатского саммита (ВАС), в ходе которого подчеркнул важность «стабильности в Южно-Китайском море». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель Южной Кореи высказался за «поддержку мира и стабильности в Южно-Китайском море», а также «морского порядка». Он также призвал к прекращению насилия, освобождению задержанных высокопоставленных чиновников и восстановлению демократии в Мьянме, а также оценил роль АСЕАН в решении проблемы Мьянмы.

Участники встречи также назвали ситуацию на Корейском полуострове серьезной региональной проблемой.