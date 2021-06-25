История вопроса

23 июня 2021 года британский эсминец Defender пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе крымского мыса Фиолент. Сторожевой корабль Пограничной службы и бомбардировщик Су-24М после нескольких предупреждений открыли предупредительный огонь по нарушителю, после чего эсминец покинул российские территориальные воды. В Министерстве обороны России оценили инцидент как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвали к расследованию.