Москва, 25 июня 2021, 13:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег Великобританию от нарушений границ России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
«В следующий раз цель будет уничтожена! Поберегите ваших британских моряков, им 20−30 лет», — заявил Жириновский в ходе предвыборного съезда партии.
Россия выразила решительный протест Британии из-за морского инцидента 23 июня. Тогда британский эсминец Defender вошел в российские воды неподалёку от Крыма. Пограничный катер открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
ФСБ России обнародовала видеоряд переговоров российской береговой охраны и командования британского эсминца.
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