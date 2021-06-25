Киев, , 13:15 — REGNUM ЕС после долгих размышлений решил ввести принцип дифференциации к странам инициативы «Восточное партнерство», заявил 25 июня по итогам визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, есть три страны, которые имеют европейские амбиции и соглашение об ассоциации — Украина, Молдавия и Грузия; но также в проект входят также Белоруссия, Азербайджан и Армения, которые «не стремятся к европейской интеграции».

«Нас очень долго не слышали, но после создания «ассоциированного трио», во время визита в Брюссель нас услышали, так что принцип дифференциации будет введен в деятельность политики европейского соседства «Восточного партнерства», — объявил Кулеба.

По его словам, страны, которые имеют европейские амбиции, получат доступ к более продвинутым программам и инструментам помощи.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кулеба жаловался, что в настоящий момент буквально ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с «режимом Александра Лукашенко» в контексте инициативы «Восточное партнёрство».

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» основана в 2009 году для «мягкой» евроинтеграции, её участниками являются Азербайджан, Белоруссия, Армения, Грузия, Молдавия и Украина.