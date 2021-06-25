Москва, , 13:20 — REGNUM Киев продлил санкции против российских компаний, и это может быть шагом по недопущению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 июня журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского о том, что «мяч на стороне России» в вопросе о проведении встречи. По словам Пескова, никакие пасы здесь не нужны, Путин заявил о готовности к переговорам по двусторонним отношениям.

Много вопросов, по его словам, возникает после возобновления прежних санкций Киева и введения новых.

«Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, то тут можно понять эти шаги Киева», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил также, что необходимости пересматривать позицию России по украинскому вопросу нет.

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