Пекин, , 13:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин намерен 28 июня провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в режиме видеоконференции. Об этом 25 июня заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли участие в режиме видеоконференции в церемонии по поводу начала строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.