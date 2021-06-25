25 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно ситуации с переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По выражению Зеленского, «мяч сейчас на стороне Российской Федерации».

Мирослава Романенко, , 13:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с переговорами с президентом России Владимиром Путиным. По выражению Зеленского, «мяч на стороне Российской Федерации». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"С Кремлем сегодня отношения такие… Это вопрос нашей возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации связались по адженде (англ. agenda — повестка дня, план решения. — О. П.), сроку, месту встречи», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев ждет шагов со стороны Москвы. Украинский лидер добавил, что «большой проблемой» являются российские паспорта в Донбассе, о которой нет речи в Минских соглашениях. Президент Украины сказал, что такое положение дел говорит о нарушении Минских соглашений Российской Федерацией.

«Как с ним (с Путиным. — О. П.) говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами. Прежде всего, вопросы безопасности. Паспортизация — одно из доказательств того, что по Минску никто не идет», — заявил он.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Заявление Зеленского обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Часть комментирующих указали на то, что нет смысла президенту России встречаться с президентом Украины, который не решает ничего. Кто-то также выразил сомнения относительно возможности встречи лидеров России и Украины.

«Не только мяч, а и здравый смысл, честь и совесть [на стороне России]!» — пишет Евгений Владимирович О.

«Тоже угораю, с «Потоком» успокоились, сейчас начнёт к паспортам… [цепляться]», — добавил Анатолий М.

«На стороне России сила. А с мячами у нас не очень», — отметил Андрей К.

«Какой мяч, о чём он? Всё, что нужно порешать по Украине, можно спокойно сделать и без его участия. Ну встретится Путин с ним и будет слушать нытьё: «дайте» или «отдайте»? Зачем? Байден не ноет и ничего не просит, с ним можно договариваться, а не с каким-то из его слуг», — считает Jurij O.

«Путин не играет в мяч. Дзюдо, на крайний случай шайба. Шайбой может и засветить!» — отметил Александр Ф.

«На стороне России Бог и правда. Так кто же против нас?! А мячи, шайбы и прочий спортинвентарь значения не имеют…» — написала Галина Р.

«Клоун даже мяч Путину отдал», — добавил Вадим Ш.

«А будет ли встреча? В виду последних событий, шансов на встречу всё меньше и меньше», — пишет читатель под псевдонимом Сова Подозрительная.

«Какой смысл Путину с ним встречаться?» — не понимает комментатор под псевдонимом Кремлевский Пленник.

«Будем объективны — на стороне России Крым, армия, флот, экономика, геополитика, газ, автомобиле‑ и самолетостроение и т. д. С мячом не задалось, тут признаю… Украина пройдет чуть дальше на ЧЕ…» — отметил Алексей Ш.

Старый футбольный мяч

«Кто ему сказал, что с ним играют?» — спросил Игорь П.

«Какой смысл встречаться с марионеткой, которая фактически ничего не решает?» — задал вопрос Виктор Ш.

«Я думаю, что мяч уже в воротах Украины», — подытожил читатель под псевдонимом Феррари Тестаросса.

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Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что Минские соглашения 2015 года по урегулированию ситуации на востоке Украины являются «еле живыми».