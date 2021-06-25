Москва, , 13:00 — REGNUM Ситуация с Донбассом является внутриукраинской. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинский вопрос — это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России», — сказал Песков.

По его словам, конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, «и Россия участвует в формате, который работает, чтобы помочь Украине решить эту проблему»

В этой связи, подчеркнул Песков, России нечего пересматривать: «Тем более, что этот формат зиждется на Минском комплексе мер. По международному признанию, этот комплекс мер является единственным возможным механизмом урегулирования. Это признают все участники формата, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет».