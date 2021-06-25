Москва, , 12:58 — REGNUM ЛДПР предлагает простую предвыборную программу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Простая программа. Ни одного бездомного… Много рабочих мест… Ни одного голодного», — сказал Жириновский в ходе предвыборного съезда.

Отдельное внимание лидер партии уделил вопросам развития России.

«И естественно развитие страны, чтобы страна развивалась, население становилось высокообразованным», — представил Жириновский программу партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в единый день голосования в сентябре.

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