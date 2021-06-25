Берлин, , 12:58 — REGNUM Лидеры государств Евросоюза не согласовали приглашение президента России Владимира Путина на саммит ЕС, предложенное канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом Меркель заявила 25 июня после первого дня переговоров в Брюсселе.

Председатель правительства Германии сообщила журналистам, что дискуссия была «очень обстоятельная и непростая». Лидеры стран ЕС снова определились, на каких условиях готовы работать и контактировать с Россией.

«Сегодня не было договоренности о немедленной встрече лидеров», — сказала Меркель.

Накануне 24 июня в поддержку идеи Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о саммите с ЕС выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил, что формат диалога с Россией укрепил бы Евросоюз в целом. По отдельности страны контактируют с российским президентом, это мог бы делать и весь ЕС.

Курц подчеркнул, что ни в коем случае нельзя уступать диалог с Россией только США.

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