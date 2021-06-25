Москва, , 12:57 — REGNUM Регионы Донбасса отторгнуты украинским государством без формальных «стен», о которых заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 25 июня сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что подобные заявления трудно комментировать. «Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, юридическое решение Киева разорвать отношения с Донбассом вызвало бы сожаление. Песков предположил, что Киев даст более подробное разъяснение инициативе Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в республике может состояться референдум по отгораживанию Донбасса «стеной». По его словам, референдум пройдет, если не удастся достигнуть договоренности в рамках действующих форматов.

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