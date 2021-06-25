Варшава, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «хакеров из России» в недавних взломах электронной почты и страниц в социальных сетях польских политиков и депутатов. Об этом 25 июня сообщает Polskie Radio 24.

«У нас есть доказательства, что произведенные кибератаки были совершены с территории Российской Федерации. У этих атак была цель дестабилизировать, дезинформировать и ослабить не только Польшу, а весь Европейский союз. Я призываю все страны-члены остановить кибератаки со стороны России», — заявил Моравецкий в рамках выступления на саммите Европейского союза, который проходит 24−25 июня в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Польше сразу несколько депутатов Сейма и политиков заявили о взломе своих электронных ящиков и страниц в социальных сетях. В пятницу, 18 июня, Польша передала НАТО, Еврокомиссии, государствам-членам ЕС и Совету Евросоюза документ о подробностях кибератак, совершенных злоумышленниками в последние дни на территории страны. Информация также была передана послам США, Канады и Великобритании.