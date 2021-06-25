Донецк, , 12:55 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 июня рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило девять единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, подствольный гранатомет, ударный беспилотный летательный аппарат и стрелковое оружие.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны поселки шахты «Трудовская», Веселое и Старомихайловка на северной и западной окраинах Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщили, что силовики Украины обстреляли из минометов район села Новая Марьевка Тельмановского района, который находится на юге ДНР.