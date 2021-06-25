Бишкек, , 12:53 — REGNUM «Нарастающий хаос в Афганистане может соединиться с перманентным хаосом в Центральной Азии», — профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Ими МГИМО Андрей Казанцев прокомментировал ИА REGNUM намеченный на 28 — 29 июня визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Таджикистан.

ИА REGNUM: Президент Киргизии Садыр Жапаров 28 июня полетит в Таджикистан. Как вы думаете, зачем?

Президентам Киргизии и Таджикистана необходимо поговорить, ведь конфликтный потенциал на границе никуда не делся. Он даже не заморожен, он приморожен.

Кроме того, что нужно решать проблемы с анклавами — обеспечить доступ к таджикской территории так, чтобы не обиделись киргизы, людям придется снова учиться взаимодействовать друг с другом. После того, как они убивали и грабили соседей по обе стороны границы.

«Пришли чужие люди и выгнали из дома», — теперь у киргизов и таджиков есть и такие воспоминания друг о друге. Прибавьте к этому комплексу проблем вопрос по водопользованию.

С учетом особенностей политики и межэтнических отношений в Центральной Азии решение таких споров, естественно, должно решаться на уровне глав государств.

ИА REGNUM:Не является ли ошибкой для президента Киргизии решение взять ответственность за решение пограничного вопроса на себя, ведь предыдущие главы государства этого избегали?

Проблема настолько обострилась, в том числе из-за бездействия предыдущей власти, что сейчас ее игнорировать уже нельзя. Если сейчас не вести переговоры, в том числе и на высшем уровне, то через какое-то время боевые действия, с высокой долей вероятности, возобновятся.

Если эскалация вылилась в применение тяжелого вооружения, то на следующем этапе возможна только полномасштабная война. В случае бездействия этот риск очень высок. Если этот сценарий сработает, остановится будет еще тяжелее.

Проблемы на границах — не вина Садыра Жапарова. Это вопрос, который не решался десятилетия. Но сейчас, когда конфликт дошел до такой стадии как сейчас ему придется решать этот вопрос. Хотя, конечно, президенту выгоднее было бы отложить эту проблему.

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ИА REGNUM Как влияют последние события в Афганистане, с усилением талибов и выхода их на таджикскую границу, на позицию президента Таджикистана Эмомали Рахмона по теме границ с Киргизией?

Ситуация в Афганистане создает общую нервозность в Центральной Азии, которая усугубляется неопределенностью. С одной стороны понятно, что в Афганистане не будет все хорошо, мирно и спокойно. С другой, еще не совсем понятно как именно вывод войск США повлияет на страны региона. Пока мы может с уверенностью говорить лишь о повышении рисков.

На фоне нарастания общей нервозности у Таджикистана возрастает стимул для того, чтобы попытаться решить или хотя бы заморозить текущие конфликты, в том числе и на границах с Киргизией. Потому, что если произойдет наложение проблем друг на друга мало не покажется никому.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Самый главный риск в том, что нарастающий хаос в Афганистане может соединиться с перманентным хаосом в Центральной Азии.

Талибы (члены террористической организации, запрещенной в России) не собираются напрямую нападать на страны региона. Но они могут создать в Афганистане такую обстановку, в которой начнут процветать различного рода экстремистские группировки.

Экстремисты — как тараканы. Они заводятся там, где есть гниль, мусор, много портящихся отходов и объедков. Соответственно, если в Центральной Азии будет много щелей, куда эти тараканы могут залезть, они залезут. А таких щелей, к сожалению, много. Приграничные конфликты одни из них.

Нужно, по возможности, их убрать. Многое сделать, увы, не получится. Например, ликвидировать наркотрафик.

Но проблему приграничья можно заморозить. Я не верю, что сейчас существует удобное решение этого конфликта. Потому, что как не крути, останутся недовольные или с киргизской или с таджикской стороны.

ИА REGNUM: Какое решение проблемы оптимально на данном этапе?

Устойчивая заморозка. Сторонам нужно обменяться гарантиями того, что споры будут решаться без применения хотя бы тяжелого вооружения, как это было в последних столкновениях.

Для перевода ситуации в стадию заморозки Бишкеку и Душанбе нужно сделать очень многое. Вывезти тяжелое вооружение, принять меры по восстановлению доверия, чтобы обе стороны были уверены, что на них не нападут, создать постоянно действующие комиссии, которые будут проверять, контролировать и применять срочные меры в случае возникновения новых столкновений. Это большая и сложная работа.

Если ее не сделать, то конфликт из примороженного состояния может снова вылиться в открытые столкновения.

ИА REGNUM: Какой способ решения приграничной проблемы с Киргизией является основным для руководства Таджикистана — силовой или дипломатический?

Рахмон четко показал, что не хочет действовать силовым путем. Можно принять мнение, что Таджикистан подготовился к последнему конфликту, который произошел в апреле 2021 года, но дальнейшей эскалации Душанбе, вероятно, хочет избежать по многим причинам. В том числе из-за сложной ситуации в Афганистане.

Кроме того, конфликт между Душанбе и Бишкеком будет неприемлем для России и Китая — основных инвесторов Таджикистана и Киргизии. Плюс, Таджикистан в свое время сильно пострадал от гражданской войны и поэтому президент страны понимает, что полномасштабные военные действия — это не легкая и приятная прогулка. Будут воевать киргизы, будут воевать таджики. Люди будут умирать.

Президент Таджикистана, который остановил междоусобицу в своей стране прекрасно понимает, как тяжело будет прекратить войну, если она начнется. Считаю, что Таджикистан политически не хочет войны, а Киргизия тем более.

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