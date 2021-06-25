Минск, , 12:51 — REGNUM «К сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Не буду конкретизировать. Просто напомню, что на фоне этой пандемии, как ее назвали, нас попробовали сначала расшатать и, как сегодня уже видно, сломать. И даже не поставить на колени. Все шло к тому, чтобы мы исчезли как государство и народ», — заявил 25 июня Александр Лукашенко во время поездки в Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный в Западной Белоруссии. Он провёл совещание с чиновниками и православным духовенством во главе с предстоятелем БПЦ — патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Вениамином. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко заявил: «Будущие священнослужители — это не только основа православной церкви, но и значительный камень в фундаменте белорусской государственности».

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Он также указал на «попытку сломать православие в Белоруссии», увязав этот процесс с попыткой отстранения Лукашенко от власти во время президентской кампании 2020 года. руководитель республики поведал: «Сначала блицкриг, который не удался, затем заигрывание с народом (цветочки и прочие богохульства). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это. И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и православная церковь справились. Это того стоит, успокаиваться нельзя»."Остался последний этап — интервенция», — заявил Лукашенко, критикуя своих политических оппонентов. Он отметил: «В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) — это попытка сломать православие в Белоруссии».

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Провозглашение автокефалии «Белорусской православной церкви» продвигается врагами белорусского государства, отметил Лукашенко. Он уточнил: «Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху (он об этом мне говорил), да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне (экс-главе президентской администрации Наталье Кочановой — Прим.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство — конфессиональный мир — сохранить в Белоруссии».

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«Начинают бить и по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов — русским, евреям, татарам и так далее», — добавил Лукашенко.

«И если (я в это даже не верю), но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, о чем я вчера говорил на краю нашей страны (во время посещения Свислочского района. — Прим. президентской пресс-службы), если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим, — сообщил Лукашенко. — Этого не будет, я сразу говорю. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране, мирной, спокойной, где существуют и мирно уживаются основные, главные конфессии, были порушены наши святыни и наша вера».Также читайте: Лукашенко приказал «жесточайше пресекать вредительство в религиозной среде»