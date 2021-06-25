Москва, , 12:50 — REGNUM В ближайшие дни дефицит вакцины от COVID-19 в российских регионах будет быстро компенсирован. Об этом 25 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, граждане России стали проявлять большую сознательность и понимания опасности пандемии коронавируса.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», — сказал он.

При этом Песков добавил, что из-за роста числа желающих привиться от COVID-19 всю цепочку производства и поставок вакцин необходимо будет ускорить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие 24 часа было выявлено 20 393 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 5 409 088.