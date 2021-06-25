Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена провести эвакуацию местных переводчиков и других людей, оказывающих поддержку американским войскам, из Афганистана перед запланированным выводом войск из страны, сообщает New York Post.

Ожидается, что эвакуация начнется в августе. В ее рамках администрация намерена переселить из Афганистана до 50 тыс. человек, включая переводчиков и их семьи.

Многие из них уже начали подавать заявки на специальные иммиграционные визы, которые были доступны для людей, которые помогали войскам США во время 20-летней войны.

На фоне подготовки вывода американских военных из Афганистана боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали ряд кампаний по захвату территорий на севере страны. Они уже взяли под контроль большое число столиц местных провинций.