Будапешт, , 12:42 — REGNUM В ЕС не одна Венгрия занимает критическую позицию по проблематике ЛГБТ, и хотя этой позиции далеко до соответствия традиционным европейским ценностям, но это лучше, чем полное засилье содома, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как сообщалось ранее, Рютте заявил, что после того, как в Венгрии был принят закон об ограничении ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних, этой стране «больше нечего делать в ЕС».

« Было бы хорошо, чтобы позиция Рютте относительно возможности исключения Венгрии из ЕС за принятие закона о запрете гей-пропаганды обрела какое-то формальное выражение. В Европейском союзе не одна Венгрия занимает критическую позицию по проблематике ЛГБТ. Этой позиции, конечно, далеко до соответствия традиционным европейским ценностям, как далеко до этого и нынешней позиции нашей страны, но всё же это лучше, чем полное засилье содома. Дискуссия на эту тему была бы европейцам полезна.