Будапешт,
25 июня 2021, 12:42 — REGNUM В
ЕС
не одна Венгрия занимает критическую позицию по проблематике ЛГБТ, и хотя этой
позиции далеко до соответствия традиционным европейским ценностям, но это лучше, чем полное засилье содома, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Как сообщалось ранее, Рютте заявил, что после того, как в Венгрии был принят закон об ограничении ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних, этой стране «больше нечего делать в ЕС».
«Было бы хорошо, чтобы позиция Рютте относительно возможности исключения Венгрии из ЕС за принятие закона о запрете гей-пропаганды обрела какое-то формальное выражение. В Европейском союзе не одна Венгрия занимает критическую позицию по проблематике ЛГБТ. Этой позиции, конечно, далеко до соответствия традиционным европейским ценностям, как далеко до этого и нынешней позиции нашей страны, но всё же это лучше, чем полное засилье содома. Дискуссия на эту тему была бы европейцам полезна.
Что же до членства Венгрии в ЕС, то уверен, что ему ничто не угрожает. Венгры от этих угроз «отобьются» и одновременно продолжат сохранять хотя бы относительное благоразумие в вопросе о гей-пропаганде«, — отметил Михаил Демурин.