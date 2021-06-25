Москва, , 12:41 — REGNUM Перевод гражданки РФ Софьи Сапеги под домашний арест в Белоруссии юридически является следствием решения белорусских следствия и суда. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии», — сказал Песков.

По его словам, законные интересы гражданки РФ «защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам».

Песков не стал комментировать информацию о том, что перевод Сапеги под домашний арест стал следствием встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.