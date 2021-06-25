Таллин, , 12:40 — REGNUM Мэр Нарвы (северо-восточная Эстония) Катри Райк решила идти на местные выборы во главе избирательного союза, носящего ее имя. Об этом сообщил ERR со ссылкой на заявление Райк.

По ее словам, союз открыт для всех, кто заинтересован в развитии города и повышении благополучия его горожан. Уже известно, что в список Райк войдут вице-мэр Сергей Горлач, депутаты Нарвского горсобрания Яна Кондрашова, Юрий Рауд и Марина Шурупова, а также предприниматель Вадим Орлов.

На предыдущих выборах, прошедших осенью 2017 года, Катри Райк, Сергей Горлач, Яна Кондрашова и Юрий Рауд баллотировались в составе избирательного союза «Наша Нарва».

Райк состоит в рядах Социал-демократической партии, которая не пользуется особой популярностью у нарвитян. Однака сама Катри Райк — хорошо известный в городе и уезде Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) политический и общественный деятель. В Нарве давней политической традицией является создание избирательных союзов. В настоящий момент приграничным городом руководит коалиция с избирательным союзом «Наша Нарва» во главе.

Местные выборы пройдут в Эстонии в октябре 2021 года.