Киев, , 12:48 — REGNUM На всеукраинский референдум, согласно действующему законодательству, в принципе нельзя вынести вопрос отделения Донбасса, заявил на брифинге 25 июня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Согласно принятому закону, вынесение на референдум вопросом, связанных с территориальной целостностью, невозможно. Мы просто физически их вынести не сможем», — подчеркнул спикер.

Разумков считает, что в любом случае история об отделении не сработает.

«Думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса», — сказал глава парламента.

В этом контексте политик критически высказался о «заморозке» конфликта в Донбассе, высказав мнение, что вернуться в процесс урегулирования потом будет очень тяжело.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что власти Украины могут вынести на всенародный референдум идею отгородиться от Донбасса «стеной», если не договорятся об урегулировании вооруженного конфликта.