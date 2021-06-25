Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Сотрудники исследовательской компании из США Edison Research провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий и политиков в стране. Об этом 24 июня сообщает телеканал «Формула».

Согласно данным исследования, наиболее популярной политсилой в республике является правящая партия «Грузинская мечта». За нее были готовы проголосовать 25% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» (ЕНД) высказались 19% респондентов, за партию экс-премьер-министра страны Георгия Гахарии «За Грузию» — 10%.

Входе опроса блок «Стратегия Строителя», партия «Лело» и Лейбористская партия получили по 3% среди респондентов. Остальные политические силы получили по 2% или меньше. 24% опрошенных не указали ни одну из партий.

Кроме того, участников исследования спросили о том, кого бы они хотели видеть мэром Тбилиси. 32% респондентов поддержали действующего мэра столицы — Каху Каладзе. За лидера ЕНД Нику Мелию высказались 17% опрошенных, за Гахарию — 15%.

Опрос проводился с 7 по 19 июня 2021 года методом личного интервью. В нём участвовали 1,5 тыс. человек, отобранных случайно. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Стоит отметить, что 24 июня в Грузии также опубликовали итоги соцопроса от компании Ipsos. Лидерами там также стали партии «Грузинская мечта», ЕНД и «За Грузию». Из поддержали, соответственно, 32%, 23% и 8% опрошенных.

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