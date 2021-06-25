Минск, , 12:36 — REGNUM Более $10 млн составляет ежемесячный экономический ущерб в авиационной отрасли Белоруссии из-за введения санкций ЕС. Об этом 25 июня заявил заместитель председателя правительства Анатолий Сивак в парламенте республики.

Вице-премьер также оценил последствия санкций на строительную отрасль. По его словам, часть инвестиционных проектов в строительстве была приостановлена из-за неопределенности с финансированием.

Сивак отметил, что для выхода из сложившейся ситуации утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. «Данный документ имеет важное значение для долгосрочного развития экономики», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Совет Евросоюза ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии. Под эмбарго попали белорусские нефтепродукты и калийные удобрения.

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