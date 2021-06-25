Сеул, , 12:36 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено оказать поддержку отечественным компаниям, разрабатывающим вакцину от COVID-19. Об этом сообщает AJU News.

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Данное решение было принято 25 июня в ходе заседания комитета по разработке вакцины и лечению COVID-19.

Отмечается, что власти намерены активизировать усилия по разработке технологии вакцины от COVID-19 на основе матричной РНК (мРНК), поскольку южнокорейские компании имеют трёхлетний разрыв в технологии мРНК с зарубежными конкурентами.

В настоящее время разработкой нескольких типов вакцины занимаются пять компаний Южной Кореи, такие как SK Bioscience, EuBiologics, Cellid, Genexine и Gene One Life Science.

Напомним, что ранее правительство выделило 68,7 млрд вон (~$61 млн) на проведение клинических испытаний вакцины.

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