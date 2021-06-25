Киев,
25 июня 2021, 12:33 — REGNUM «Упущения» специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
играют нам на руку, подтверждая факт пристрастности
данной организации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания заместителя постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглова.
Как сообщалось ранее, Жеглов заявил, что миссия ОБСЕ не сообщили в своих отчетах о молитвенном стоянии прихожан Украинской православной церкви в центре Киева, которые передали депутатам
парламента
и президенту Украины
обращение с призывом остановить гонения на каноническую церковь.
«Необъективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине хорошо известна. В ней преобладают представители западных стран, обслуживающий персонал — украинцы. Какие отчёты она пишет, понятно.
Думаю, однако, что подобные «упущения» играют нам на руку: они не только подтверждают факт пристрастности СММ, её работы преимущественно на интересы Киева, но и дают возможность, «зацепившись» за такие огрехи, освещать соответствующие сюжеты даже более полно, чем это могло бы быть отражено в отчёте самой СММ.
Что наши представители в ОБСЕ и сделали, указав на гонения, которым подвергается каноническая православная церковь на Украине, на вмешательство властей Украины в религиозные дела, на дискриминацию, которой подвергаются православные верующие в этой стране«, — отметил Михаил Демурин.