Киев, , 12:33 — REGNUM «Упущения» специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине играют нам на руку, подтверждая факт пристрастности данной организации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания заместителя постоянного представителя России при ОБСЕ Владимира Жеглова.

Как сообщалось ранее, Жеглов заявил, что миссия ОБСЕ не сообщили в своих отчетах о молитвенном стоянии прихожан Украинской православной церкви в центре Киева, которые передали депутатам парламента и президенту Украины обращение с призывом остановить гонения на каноническую церковь.

« Необъективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине хорошо известна. В ней преобладают представители западных стран, обслуживающий персонал — украинцы. Какие отчёты она пишет, понятно.

Думаю, однако, что подобные «упущения» играют нам на руку: они не только подтверждают факт пристрастности СММ, её работы преимущественно на интересы Киева, но и дают возможность, «зацепившись» за такие огрехи, освещать соответствующие сюжеты даже более полно, чем это могло бы быть отражено в отчёте самой СММ.