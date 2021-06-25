Красноярск, , 12:32 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин избран президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, градоначальник в настоящее время принимает участие в работе XXXVIII Общего собрания объединения в Новосибирске.

«Сегодня же в ходе Общего собрания состоялись выборы руководящих органов АСДГ. Единогласным решением на пост президента Ассоциации избран мэр Красноярска. Напомним, что с июня 2019 года Сергей Ерёмин являлся вице-президентом АСДГ», — добавили в мэрии.

На конференции мэр Красноярска, как отмечается, поднял вопрос о качественном исполнении госконтрактов и госполномочий, связанных с реконструкцией и капремонтом социальных объектов, обеспечением школьников горячим питанием, предоставлением жилья детям-сиротам.