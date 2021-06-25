Киев, , 12:35 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Владимир Зеленский не собирается покидать досрочно президентский пост и считают «ерундой» соответствующие заявления в СМИ.

Об этом он сказал на брифинге 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков уточнил, что для него является загадкой, почему Зеленский вдруг должен уйти со своего поста.

«Я уверен, что президент не хочет сегодня оставить свою позицию, потому что очень многое еще не сделано. Лишь половина срока прошла, у него есть достаточно времени», — отметил спикер.

Он отметил, что теоретически по законодательству досрочные выборы президента возможны — «но я не думаю, что это нужно сегодня Зеленскому».

Также Разумков не верит, что Зеленский может пойти на сценарий досрочных президентских выборов.

Напомним, что накануне в телеинтервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на следующих выборах главы государства.