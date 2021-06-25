Москва, 25 июня, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром», состоявшееся в форме заочного голосования, приняло решение о перерегистрации компании в Санкт-Петербурге вместо Москвы. Об этом 25 июня сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта-центр»

«Среди важных решений, принятых сегодня на собрании акционеров, выделю еще одно. Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО «Газпром» на Санкт-Петербург», — приводит слова Миллера телеграм-канал корпорации.

Напомним, что штаб-квартирой Газпрома в Петербурге станет комплекс «Лахта центр» на берегу Финского залива.

Акционеры Газпрома также избрали новый состав совета директоров. В него вошли Андрей Акимов, Виктор Зубков, Тимур Кулибаев, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа и Николай Шульгинов.