Киев, , 12:25 — REGNUM Украина приветствует и считает «победой» то, что лидеры ЕС не поддержали предложение лидеров Германии и Франции о восстановлении саммитов с Россией.

Об этом 25 июня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат заявил, что другая позиция ЕС по этому вопросу создала бы «страшный прецедент».

«Если бы инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена», — отметил он.

Глава МИД Украины заявил, что «мы» (не уточнив, о ком именно речь) это «неприятное и неожиданное нападение отбили».

«Сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж», — заявил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита Россия — ЕС не получила поддержки глав стран ЕС. При этом в Евросоюзе выступили за «выборочное» взаимодействие с Россией по ряду вопросов.