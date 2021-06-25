Таллин, , 12:17 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не поддержала предложение Франции и Германии возобновить формат саммитов Европейского союза с Россией по формуле 27 + 1. Об этом говорится в сообщении пресс-службе канцелярии правительства Эстонии.

Аргументируя свою позицию, Кая Каллас заявила, что единство ЕС должно остаться ключевым вопросом в отношениях с Россией, а принятая ранее политика в отношении России должна быть продолжена.

«Сейчас не время для восстановления отношений на таком высоком уровне, поскольку Россия, со своей стороны, не предприняла никаких шагов по соблюдению Минских договоренностей и продолжает нарушать международное право», — заявила Каллас.

Она добавила, что «без позитивных изменений в агрессивном поведении России начало отношений на высоком политическом уровне послало бы неверный сигнал нашему обществу и странам Восточного партнерства».

Премьер-министр подчеркнула, что отношения между ЕС и Россией по-прежнему основываются на пяти принципах, согласованных ЕС после якобы незаконной аннексии Крыма Россией. Она также призвала Европейскую комиссию и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности представить варианты дальнейших ограничительных мер, включая экономические санкции, в случае, если, по ее словам, «Россия продолжит агрессивное поведение».

По итогам вечернего заседания 24 июня в Брюсселе Европейский совет принял решение обсудить условия и формат выборочного сотрудничества с Россией в будущем.