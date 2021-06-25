Минск, , 12:16 — REGNUM «После вероломной совместной атаки 22 июня 2021 г. со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан», — сказано в опубликованном 25 июня заявлении МИД Белоруссии.

По мнению главы министерства Владимира Макея, ранее позиционировавшего Белоруссию как «центр Европы», «Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира». Министр также уверен, что ЕС и другие страны, применившие санкции к официальному Минску «даже не пытаются искать или «притягивать за уши» хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий».

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«Есть только цель — разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа, — сказано в заявлении МИД Белоруссии. — Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО».

В белорусском министерстве посетовали на то, что при введении санкций не были учтены мнения из Белоруссии, а также неопределённого количества неких граждан и субъектов хозяйствования неназванных европейских стран «ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства».

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«Белоруссию пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа. Белоруссия не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли», — сказано в заявлении МИД постсоветской республики.

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