Подгорица, , 12:16 — REGNUM Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович заявила 25 июня сегодня, комментируя тот факт, что Черногория пожертвовала 400 доз вакцины против коронавируса силам безопасности Косово, что она «категорически против» любой передачи вакцин, имеющихся в распоряжении страны, сообщает Tanjug.

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Боровинич Бойович заявила, что она категорически против этого пожертвования, потому что, по ее словам, Черногория с трудом получает вакцины для своих граждан.

«Учитывая, что в декабре у нас не было ни одной вакцины, только мы знаем, как тяжело нам их было получить. Передача вакцин другим странам в тот момент, когда мы все еще боремся за вакцины, о которых мы договорились, неприемлема», — сказал министр.

Боровинич Бойович подчеркнул, что безусловным приоритетом должно быть здоровье граждан Черногории.

Министр обороны в правительстве Косово, Арменд Мехай объявил ранее, что Черногория передала 400 доз вакцины против коронавируса членам сил безопасности.