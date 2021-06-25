Чебоксары, 25 июня, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Нынешний июнь в Чебоксарах может стать самым жарким за последние 11 лет. Уже неделю температура держится на 30-градусной отметке, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM После майского дождя в Чебоксарах

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По его прогнозам, нынешняя жара может обойти засушливое лето 2010 года, вошедшее в историю крупными лесными пожарами. Тогда в июне девять дней держалась 30-градусная жара, в 2021 году эта отметка удерживается седьмой день подряд, достигая +36 градусов.

За неделю из-за блокирующего антициклона осадки выпадали местами и в небольшом количестве. Владимир Михайлов отмечают, что так мало дождей в июне не было с 1992 года.

По прогнозам, жара в Чувашии сохранится до конца месяца. По словам синоптика-любителя, 29 июня ожидается новая волна жары: температура может подняться до +35…+37 градусов, а затем может начаться спад.

2 июля прогнозируют сильные дожди и похолодание до +20…+25 градусов.