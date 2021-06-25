Брюссель, , 12:09 — REGNUM Лидер стран Евросоюза продлили экономические санкции против России еще на полгода. Об этом заявил представитель делегации одной из стран ЕС, сообщает ТАСС.

По его словам, во время дискуссии о политике в отношении России рассмотрена реализация Минских соглашений. Участники саммита считают, что значительного прогресса по этому договору не наблюдается.

«Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на шесть месяцев», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 мая в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Ранее участники встречи предложили рассмотреть варианты новых санкций в ответ на действия России.

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