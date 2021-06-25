Москва, , 12:11 — REGNUM США частично развернули в Польше системы противоракетной обороны Aegis Ashore, Россия будет учитывать это в своём военном планировании. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 25 июня журналистам.

По словам замминистра, США в очередной раз подтвердили, что их изначальные аргументы о выстраивании противоракетной обороны для парирования угроз с Ближнего и Дальнего Востока «сейчас забыты». Польский объект войдёт в глобальную ПРО.

«Мы будем учитывать этот момент в нашем военном планировании», — подчеркнул Рябков.

Он напомнил, что Россия предлагала НАТО ввести взаимные проверяемые моратории на неразмещение ударных средств средней дальности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, США приступили к установке систем ПРО Aegis Ashore на базе у польского населенного пункта Редзиково. В 2016 году ракеты-перехватчики поставили на оперативное дежурство вблизи местечка Девеселу в Румынии.

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