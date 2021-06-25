Таллин, , 12:03 — REGNUM Введенные ранее ограничения на половинную заполняемость помещений в Эстонии отменены для всех видов деятельности и мероприятий. Об этом сообщили в канцелярии правительства страны со ссылкой на решение кабинета министров.

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При этом пока сохраняется требование рассредоточивать людей в помещении и проводить необходимую дезинфекцию.

Решение принято, несмотря на то, что в ближайшее время на Эстонии могут отразиться негативные последствия распространения дельта-штамма коронавируса, впервые появившегося в Индии. По нынешним оценкам, этот вариант вируса распространяется в 1,5 раза быстрее.

«В настоящий момент можно прогнозировать, что снижение показателей заболеваемости продолжится еще как минимум две недели, но увеличение удельного веса дельта-штамма может уже в июле привести к росту распространения вируса. Поэтому по-прежнему очень важно вакцинироваться от COVID-19 и соблюдать правила, уменьшающие распространение инфекции», — говорится в сообщении.

В Эстонии вакцинировано более 40% всего населения.