Кострома, , 12:46 — REGNUM Кандидатом от КПРФ по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Валерий Ижицкий. Решение было принято на общероссийском съезде партии 24 июня, прошедшем в Москве.

Офис КПРФ в Костроме © Наталья Диева

Ижицкий достаточно известен в области. Он возглавляет региональный комитет с 1992 года, был депутатом всех созывов областной думы с 1994 по 2020 год. Регулярно участвует в выборах губернатора Костромской области, выборах в Госдуму.

Партийный список региональной группы, объединивший Костромскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую области возглавил действующий депутат Госдумы Роман Лябихов. Места после него заняли первые секретари региональных партийных отделений — Александр Воробьёв (Ярославль), АнтонСидорко (Владимир), Валерий Ижицкий (Кострома), Бойков Александр (Иваново).

Читайте ранее в этом сюжете: Первый кандидат подал документы на выборы в Госдуму от Костромской области

Читайте развитие сюжета: КПРФ назвала кандидатов в Госдуму от Ярославской области