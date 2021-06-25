Кострома, 25 июня, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Кандидатом от КПРФ по Костромскому одномандатному округу на выборы в Госдуму утвержден Валерий Ижицкий. Решение было принято на общероссийском съезде партии 24 июня, прошедшем в Москве.

Наталья Диева Офис КПРФ в Костроме

Ижицкий достаточно известен в области. Он возглавляет региональный комитет с 1992 года, был депутатом всех созывов областной думы с 1994 по 2020 год. Регулярно участвует в выборах губернатора Костромской области, выборах в Госдуму.

Партийный список региональной группы, объединивший Костромскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую области возглавил действующий депутат Госдумы Роман Лябихов. Места после него заняли первые секретари региональных партийных отделений — Александр Воробьёв (Ярославль), АнтонСидорко (Владимир), ВалерийИжицкий (Кострома), Бойков Александр (Иваново).