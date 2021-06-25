Сочи, Краснодарский край, , 12:08 — REGNUM Вопрос о возобновлении проведения проверок в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) активно прорабатывается Россией и США. Об этом 25 июня заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Этот вопрос в активной проработке. Понятно, что ситуация с ковидом меняется достаточно динамично, но некоторое время назад мы приступили к обсуждению этого вопроса, договоренностей пока нет», — сказал он на полях III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», которая проходит в Сочи, отвечая на вопрос о возобновлении работы проверочных комиссий в рамках СНВ-3.

При этом Рябков уточнил, что в существующей на данный момент ситуации санитарно-эпидемиологические нормы — это главное, однако, по его мнению, пауза в вопросе о ДСНВ «тоже уже продолжительная».

Также замглавы российского МИД отметил, что необходимо найти правильный баланс в проведении мероприятий, позволяющих обеспечивать нормальное выполнение договора в части его проверки.

«Чем мы сейчас и занимаемся в контакте с американскими коллегами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент в вопросе о возможности обмена заключенными между Россией и США нет никакого прогресса.