В Калугу прибыл ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского
Калуга, 25 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Калуге 25 июня в кафедральном Свято-Троицком соборе состоялась встреча ковчега с мощами Святого благоверного князя Александра Невского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В церемонии приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, духовенство Калужской епархии, прихожане.
Принесение мощей Святого благоверного князя Александра Невского проходит с 12 июня по 14 августа по все стране и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира в год 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.
В Калугу мощи прибыли из Тулы и пробудут в областном центре три дня. Затем их перевезут в Смоленск и Белоруссию. Митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что ковчег с мощами Святого благоверного князя Александра Невского впервые пребывает на калужской земле.
По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, для региона пребывание мощей Святого Александра Невского — большая честь.
С маршрутами следования мощей и датами пребывания в городах можно ознакомиться на официальном сайте. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора в связи с пандемией COVID-19.