Калуга, 25 июня, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Калуге 25 июня в кафедральном Свято-Троицком соборе состоялась встреча ковчега с мощами Святого благоверного князя Александра Невского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге в кафедральном Свято-Троицком соборе состоялась встреча ковчега с мощами Святого благоверного князя Александра Невского

В церемонии приняли участие митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, духовенство Калужской епархии, прихожане.

Принесение мощей Святого благоверного князя Александра Невского проходит с 12 июня по 14 августа по все стране и Беларуси по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира в год 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.

В Калугу мощи прибыли из Тулы и пробудут в областном центре три дня. Затем их перевезут в Смоленск и Белоруссию. Митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что ковчег с мощами Святого благоверного князя Александра Невского впервые пребывает на калужской земле.

«Великий Александр Невский много сделал для укрепления православия, для укрепления веры в народе. Он много построил храмов. В то время Русь находилась под золотоордынским игом. Туда уводили людей в плен. И Святой князь добился от хана, чтобы в Сарае в центре Золотой орды была устроена целая епархия: там был не просто священник, там был епископ, который окормлял всех верующих, находящихся в плену. Этот факт свидетельствует о нем, как об истинном христианине, заботящемся о своём народе. Церковь чтит его за то, что он сделал много для укрепления православия», — сказал Климент.

По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина, для региона пребывание мощей Святого Александра Невского — большая честь.

«Святой благоверный князь Александр Невский — не просто историческая фигура, это фигура векторообразующая. Именно он определил основные направления развития того, что в будущем стало называться российской цивилизацией. У него был выбор: защититься от Орды, потеряв свою веру, перейдя в католичество. Но он сохранил веру, сохранил нашу идентичность, пойдя на стратегический союз с Ордой против Запада. В итоге мы и с Ордой совладали на Куликовом поле, а затем на Угре, и сохранили свою душу и свою идентичность. И все это благодаря Святому благоверному князю Александру Невскому», — отметил министр.

С маршрутами следования мощей и датами пребывания в городах можно ознакомиться на официальном сайте. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора в связи с пандемией COVID-19.