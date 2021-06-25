Минск, , 11:55 — REGNUM Уголовное дело в отношении членов президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака направлено в суд Генеральной прокуратурой Белоруссии. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»), ч. 3 ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности») и ч. 1 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, обвиняемые и иные лица не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор, целью которого было захватить законную государственную власть неконституционным путем.

«Обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению», — уточнили в генпрокуратуре.

«Согласно плану, они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата (Светланы) Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти», — также указывается в сообщении.

При этом обвиняемые, как считает обвинение, неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства называли нелегитимным.

Кроме того, в белорусской генпрокуратуре добавили, что Колесникова, Знак, а также ряд других лиц заявили о «создании по инициативе Тихановской так называемого «координационного совета» как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти».

«Действительной целью создания «координационного совета» являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления», — также говорится в сообщении.

Как считает следствие, «названные направления работы «координационного совета» свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности».

«Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней — заключение под стражу», — отмечается в сообщении.

Отметим, во время выборов президента Белоруссии в 2020 году Мария Колесникова была членом штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, в настоящее время обвиняемого в экономических преступлениях, а Максим Знак — юристом штаба, обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.