25 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили новость о том, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится под домашним арестом.

Мирослава Романенко, , 13:14 — REGNUM Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится под домашним арестом. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его отца, Дмитрия Протасевича.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость о переводе Романа Протасевича под домашний арест обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «В Контакте». Многие из комментирующих указали на то, что перевод задержанного под домашний арест не вяжется с утверждениями тех, кто заявлял, что Протасевича якобы «пытают» и «избивают» в СИЗО.

«Он отдал уже все, что мог и чем располагал. Отработан. Уверен, что в США, Великобритании он бы сел и надолго», — написал Денис Г.

«В принципе из заявлений Протасевича видно, что его съели и выжили коллеги по борьбе, в которых он разочаровался еще до ареста, и теперь неудивительно, что он хочет им отомстить», — пояснил Евгений Г.

«Как? Кастрюли ведь мамой клялись, уверяли всех, что его сожгут или в бочке с кислотой растворят… Ну на крайний случай расстреляют» — добавил Roman T.

Роман Протасевич на допросе

«Расстрела не было? Странно», — пишет Григорій Б.

«Какой зверский и людоедский режим! Держать госпреступников под домашним арестом!» — отметил Денис Петрович.

«Суровый диктатор…» — написал Владимир Д.

«Я же говорил, это будет самый-самый преданный фан Бацьки», — отметил Алекс К.

«Ай да Бацька! Ай да молодец! Переиграл всю Европу! Представляю шок его противников. А что на этот раз скажет попавшая в тупик Европа?..» — интересуется Яков Д.

«Уверена, что Батьке это не поможет. Потому что Запад воспримет это не как правовой акт, проистекающий из УПК, а как слабость власти Беларуси и свою победу. Прогнозирую усиление давления», — отметила Галина Р.

«Не раз читала «ыкспертное» мнение, что его непременно расстреляют, ведь в Беларуси «всегда так делают», — добавила Хельга М.

«Скучно. Нужно было отпустить в люди. Вот это сюжет!» — пишет Игорь П.

«Протасевича и Сапегу давно «сожгли» в тайном крематории КГБ! По улицам ходят переодетые Петров и Боширов», — иронизирует Геннадий Г.

«Ужас! Кровавый режим совсем слетел с катушек!» — не без иронии отреагировал Алексей П.

«Батька — красавчик! Всех переиграл! Протасевич столько наговорил, видимо, что его еще к правительственной награде представят», — пишет Александр П.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Пока в свободных странах в тюрьмах умирают, этих мучают комочками в каше! Кошмар!» — отреагировала Саянруж Ш.

«Клонировали, а оригиналы уничтожили. Суровые будни. Ну и где все те, кто уверял, что Протасевича ждет смерть? Это ж не США, где людей копы расстреливают, как в тире. Протасевичам еще охрану приставят, чтоб не траванулся шавермой или не поранился», — подытожил Ярослав Т.

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