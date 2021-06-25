Сеул, , 11:57 — REGNUM Лидеры восьми стран Центральной Америки и Южной Кореи 25 июня приняли совместное заявление, в котором отразили своё видение развития всестороннего партнёрства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, соглашение было достигнуто в ходе четвертого саммита Южная Корея — Центральноамериканская интеграционная система (SICA), состоявшегося в формате видеоконференции.

В ходе онлайн-встречи глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что в 2022 году будет отмечаться 60-я годовщина установления дипломатических отношений с семью странами членами SICA, за исключением Белиза. Официальные отношения с данным государством Центральной Америки было установлено в 1987 году.

Южнокорейский лидер высоко оценил сотрудничество между странами в пандемию коронавируса, а также подчеркнул необходимость расширения контактов и дальнейшего углубления взаимодействия.

Он также выразил приверженность Сеула социальной и экономической стабильности в Центральной Америке, предложив участникам саммита развивать «дальновидное и всеобъемлющее» сотрудничество.

Между тем, лидеры стран-членов SICA выразили поддержку усилиям Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове, согласившись с важностью возобновления переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

Центральноамериканская интеграционная система (SICA) — экономическая, культурная и политическая организация центральноамериканских государств. Зона свободной торговли региона была создана в 1991 году. Полноправными членами являются восемь государств: Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Белиз и Доминиканская Республика.

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