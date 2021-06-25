Ярославль, 25 июня, 2021, 11:49 — ИА Регнум. 25 июня в Ярославской области пройдёт гроза с ливнем и градом. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области.

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Во время грозы усилится юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. По прогнозу метеорологов, усиление ветра продлится до 26 июня.

Также во время грозы могут возникнуть чрезвычайные ситуации — обрушения ЛЭП и крыш, нарушения в системе ЖКХ.