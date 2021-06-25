Москва, , 12:00 — REGNUM Официальные лица в Великобритании и США сознательно вводят в заблуждение население своих стран, пытаясь исказить произошедшее с эсминцем HMS Defender в Крыму. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 25 июня журналистам.

Он отметил, что ФСБ России обнародовала видеоряд переговоров российской береговой охраны и командования британского эсминца. Эта запись расставляет все точки над «и».

«Между тем, публика в Лондоне и вообще в западных столицах сознательно вводится в заблуждение ответственными лицами, руководством Великобритании по поводу того, что произошло на самом деле», — заявил Рябков.

Он добавил, что Британия и США в ситуации с эсминцем пытаются не просто отрицать принадлежность Крыма России, а спровоцировать конфликт. Сам инцидент он назвал нарушением международного права со стороны Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о проходе британского эсминца Defender вблизи побережья Крыма в Чёрном море принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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