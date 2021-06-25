Москва, , 11:44 — REGNUM Арктика не должна стать очередной ареной безудержного геополитического противостояния. Об этом 25 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран — участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Как указала официальный представитель российского МИД, чьи слова приводит ТАСС, Совет успешно предлагает повестку дня для объединения, а также много делает для того, чтобы Север Европы продолжал быть зоной стабильности и добрососедства.

Последнее, по словам Захаровой, это обстоятельство является особенно важным из-за различных потрясений, которые происходят на мировой арене.

«Мы просто не вправе позволить превратить территорию стабильности и конструктивного взаимодействия (Арктику) — это достояние создавалось десятилетиями совместной кропотливой работы — в очередную арену безудержного геополитического противостояния», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не готов отказаться от «деструктивной практики» невыдачи виз сотрудникам российских загранучреждений.