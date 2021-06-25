Киев, , 11:32 — REGNUM Надо, чтобы Россия, Германия и Франция обеспечили выполнение Минских соглашений, это было бы и в интересах Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

Как сообщалось ранее, Климкин, говоря о сообщениях СМИ о предложении канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС — Россия, заявил, что эта информация кажется ему «сюрреалистичной», а идея проведения подобного саммита вызывает «опасения».

Читайте также: Климкин увидел риск для Украины в идее Меркель о саммите с РФ

« В высказывании Климкина надо разделить два сюжета. Первый — идея саммита ЕС — Россия. Здесь Климкину не стоит беспокоиться: такого саммита в ближайшее время не будет, и это хорошо. У меня, например, тоже отлегло, когда я узнал, что наши злейшие враги вновь помогли России, не просто похоронив идею такого саммита, но и продемонстрировав глубину противоречий в ЕС. Сама перспектива его проведения расхолаживала бы, играла бы на руку проводникам интересов США и ЕС внутри России. Нам же сейчас надо максимально мобилизовываться. На пустые разговоры — а в практическом плане такой саммит ничего бы сейчас не дал — времени нет.