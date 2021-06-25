Киев,
25 июня 2021, 11:32 — REGNUM Надо, чтобы Россия, Германия и Франция обеспечили выполнение Минских соглашений, это было бы
и
в интересах Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины Павла Климкина.
Как сообщалось ранее, Климкин, говоря о сообщениях СМИ о предложении канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит ЕС — Россия, заявил, что эта информация кажется ему «сюрреалистичной», а идея проведения подобного саммита вызывает «опасения».
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«В высказывании Климкина надо разделить два сюжета. Первый — идея саммита ЕС — Россия. Здесь Климкину не стоит беспокоиться: такого саммита в ближайшее время не будет, и это хорошо. У меня, например, тоже отлегло, когда я узнал, что наши злейшие враги вновь помогли России, не просто похоронив идею такого саммита, но и продемонстрировав глубину противоречий в ЕС. Сама перспектива его проведения расхолаживала бы, играла бы на руку проводникам интересов США и ЕС внутри России. Нам же сейчас надо максимально мобилизовываться. На пустые разговоры — а в практическом плане такой саммит ничего бы сейчас не дал — времени нет.
Второй сюжет — это так называемый «Нормандском формат». В нём, оказывается, сейчас, по словам Климкина, Украина, Германия и Франция выступают «вместе против Москвы». А вот если бы идея Ангелы Меркель осуществилась, могло получиться так, что Россия, Германия и Франция выступили бы против Украины. К сожалению, так пока получиться не может. Да этого и не надо. Надо просто, чтобы Россия, Германия и Франция обеспечили выполнение Минских соглашений. И это было бы в интересах Украины тоже«, — отметил Михаил Демурин.