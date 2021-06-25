Москва, , 11:32 — REGNUM На данный момент в вопросе о возможности обмена заключенными между Россией и США нет никакого прогресса. Об этом 25 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Движения нет, вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на тех позициях, о которых говорили много раз», — сказал он.

Отметим, на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США, который состоялся в Женеве 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны могут пойти на определенные компромиссы по теме заключенных российских граждан, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы помочь с поддержкой Минского процесса по Украине, однако всё зависит от желания России.