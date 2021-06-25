Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Соглашение об общих чертах федеральной реформы полиции заключили 24 июня законодатели США, сообщает New York Post.

Сенсоры Кори Букер, Тим Скотт и член палаты представителей Карен Басс заявили, что они согласились с рамками «после нескольких месяцев добросовестной работы. «

"Предстоит еще доработать окончательный законопроект, и до тех пор, пока не будет согласовано все, ничего не согласовано», — говорится в заявлении. — В течение следующих нескольких недель мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы по доведению окончательного предложения до финишной черты».

Реформа полиции стала одним из приоритетов повестки дня Конгресса в прошлом году после гибели рецидивиста Джорджа Флойда во время задержания полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовеном. Однако переговоры зашли в тупик на несколько месяцев из-за разногласий по таким вопросам, как необходимость привлечения к ответственности отдельных офицеров, обвиняемых в жестоком обращении, по гражданским искам, а также из-за простоты возбуждения уголовных дел против офицеров, применяющих чрезмерную силу.