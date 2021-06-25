Вашингтон, 25 июня 2021, 11:28 — REGNUM Соглашение об общих чертах федеральной реформы полиции заключили 24 июня законодатели США, сообщает New York Post.
Сенсоры Кори Букер, Тим Скотт и член палаты представителей Карен Басс заявили, что они согласились с рамками «после нескольких месяцев добросовестной работы. «
Реформа полиции стала одним из приоритетов повестки дня Конгресса в прошлом году после гибели рецидивиста Джорджа Флойда во время задержания полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовеном. Однако переговоры зашли в тупик на несколько месяцев из-за разногласий по таким вопросам, как необходимость привлечения к ответственности отдельных офицеров, обвиняемых в жестоком обращении, по гражданским искам, а также из-за простоты возбуждения уголовных дел против офицеров, применяющих чрезмерную силу.