Ярославль, 25 июня, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Ярославская область будет выплачивать субсидии ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ФГБУЗ «Санаторий Углич» на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг. Законопроект, предусматривающий такую возможность, внесен в областную думу губернатором, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Сейчас из бюджета субсидии получают коммерческие ресурсоснабжающие организации в том случае, если тариф для населения ниже экономически обоснованного тарифа. Теперь эта возможность распространится и на некоммерческие организации.

«На территории региона поставку ресурсов гражданам помимо коммерческих организаций осуществляют и государственные учреждения, являющиеся некоммерческими организациями. К их числу относятся ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ФГБУЗ «Санаторий Углич». Министерством финансов Российской Федерации указано на возможность возмещения недополученных доходов некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, то есть путем предоставления им грантов в форме субсидий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона, в 2021 году субсидия ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России составит 65,5 млн рублей, и ФГБУЗ «Санаторий «Углич» — 243 тыс рублей.

Таким образом региональные власти помогут военным решить финансовые проблемы коммунальных объектов, которые зачастую оказывают услуги и гражданским. К числу таких проблемных объектов относится, например, котельная в посёлке Бурмакино.