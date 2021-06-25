25 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:10 — REGNUM Японский МИД, получив от своего военного союзника — США сведения о готовящихся военных учениях на Сахалине и наиболее крупных островах Курильской гряды — Кунашире и Итурупе, заблаговременно предпринял дипломатический демарш. В Москву через чиновника МИД Японии было официально сообщено о несогласии Токио с маневрами на «северных территориях Японии», как произвольно и вопреки итогам Второй мировой войны потерпевшая в ней сокрушительное поражение Япония именует Курильские острова.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Естественно, несмотря на японский «протест», учения начались в запланированные сроки и в ранее намеченном объеме. Это побудило японское правительство повысить уровень демарша, представив его как позицию не только внешнеполитического ведомства, а всего кабинета министров.

В ходе вчерашней пресс-конференции уже генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что он выразил по дипломатическим каналам протест России в связи с крупномасштабными военными учениями на Итурупе и Кунашире, которые начались 23 июня. «Наращивание военной мощи на северных территориях (южных Курилах), включая эти военные маневры, совершенно неприемлемо. Это идет вразрез с нашей позицией», — заявил Като.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като 内閣官房内閣広報室

Если ранее МИД РФ подчас не отвечал на подобные японские «протесты» по поводу хозяйственной или военной деятельности российских ведомств на Курильских островах или не делал публичных заявлений об их отклонении, на сей раз ответ был незамедлительно дан.

Как сообщило РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека правительства Японии о военных учениях на южных Курилах, заявила, что у Москвы вызывает сожаление продолжающаяся увязка территориальных претензий Токио к России с действиями Москвы на своей собственной территории.

«Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Директор департамента информации и печати отметила, что еще в августе 2020 года нотой МИД России японской стороне было четко разъяснено, что подобные демарши лишены всякого смысла: «Эффективное осуществление комплекса мер по укреплению обороноспособности нашей страны и социально-экономическому развитию южных Курильских островов Сахалинской области будет продолжено».

Однако, похоже, на Токио такие разъяснения Марии Захаровой не производят впечатления. Здесь обращают внимание только на высказывания по так называемому «территориальному вопросу» президента РФ Владимира Путина. Не случайно его последнее замечание о том, что поправка в Конституции РФ о недопустимости покушения на суверенитет и территориальную целостность России не мешает-де переговорам о мирном договоре с Японией, некоторыми в Стране восходящего солнца интерпретировано как согласие российского лидера на продолжение обсуждения «территориального вопроса». Включая, по крайней мере, передачу Японии Малой Курильской гряды. Сохраняются в Японии и «аналитики», которые убеждают японцев в том, что Путин якобы специально для переговоров с Токио настоял на включении в текст конституционной поправки положения о возможности изменения российских границ через процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации».

Встреча Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Kremlin.ru

Поэтому прошу президента РФ В. В. Путина во время его телевизионного общения с народом в передаче «Прямая линия с Владимиром Путиным» ответить на вопрос: считает ли он допустимым и возможным удовлетворить территориальные требования японского правительства, применив процедуры «демаркации, делимитации и редемаркации» государственной границы России.